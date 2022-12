In februari moet voor het eerst een bemande ruimtemissie met de Starliner-capsule van Boeing plaatsvinden. De Starliner is ontwikkeld om astronauten naar het internationale ruimtestation ISS en andere bestemmingen te kunnen brengen.

In mei van dit jaar heeft de capsule al een eerste onbemande testvlucht naar het ISS uitgevoerd. Toen bracht het ruimtevaartuig alleen vracht. Het was ook een laatste test voordat de capsule astronauten gaat vervoeren.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat in maart 2023 een nieuwe commerciële ruimtevlucht uitvoeren. Bijzonder aan deze zogenoemde Polaris Dawn-missie is dat de toeristen vijf dagen lang in een Crew Dragon-capsule verblijven.