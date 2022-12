Twitter-account van Britse journalist Piers Morgan gehackt en geleegd

Het Twitter-account van de Britse televisiepresentator Piers Morgan is dinsdag geleegd, nadat eerder op de dag al bekend was geworden dat het account gehackt was.

Op het account van Morgan verschenen dinsdag tweets met daarin desinformatie en racistische uitingen, meldt The Guardian. Ook werden zanger Ed Sheeran en de overleden Britse koningin Elizabeth beledigd.

De hackers gingen via het account van de Britse journalist ook het gesprek aan met volgers. Verder veranderden ze meerdere keren de profielnaam en -foto van het account.

Morgan maakte via het Twitter-account van zijn televisieprogramma Uncensored bekend dat hij niet achter deze tweets zat. "Mocht je het je afvragen: Piers Morgan is gehackt. Is er misschien een kans om het terug te krijgen", stond in een tweet die was gericht aan Twitter-eigenaar Elon Musk.

Inmiddels zijn er helemaal geen berichten en profielfoto meer zichtbaar bij het account. Wel heeft het account zijn 8,3 miljoen volgers nog.

