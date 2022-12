Apple aangeklaagd in VS vanwege discriminatie met Apple Watch

Gebruikers van de Apple Watch kunnen met de Saturatie-app de hoeveelheid zuurstof in hun bloed meten. Dat percentage kan iets zeggen over je algehele gezondheid. De meeste mensen hebben een saturatiewaarde van tussen de 95 en 100 procent.

Maar de sensor werkt minder goed bij mensen met een donkere huidskleur, beweert de eiser. Gebruikers zouden hiervan niet op de hoogte zijn gesteld door Apple. De eiser beweert dat dit gevaarlijk is, omdat mensen onjuiste zuurstofpercentages door kunnen krijgen via hun Apple Watch.

De collectieve rechtszaak werd zaterdag ingediend in New York. De zaak heeft betrekking op alle inwoners van de Amerikaanse staten Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, New York, North Carolina, North Dakota, Utah en Wyoming die sinds 2020 een Apple Watch hebben gekocht. In dat jaar voegde de techgigant de bloedzuurstofsensor toe aan zijn Apple Watch.