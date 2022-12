Politie zet drones in voor toezicht tijdens de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling zet de politie drones met camera's in om toezicht op risicogebieden te houden. In de afgelopen jaren is al in een aantal gemeenten geëxperimenteerd met toezicht vanuit de lucht.

Het is vooral de sensor onder de drone die het verschil maakt. Vaak is dat een camera, maar soms hangt er een luidspreker onder om omstanders te kunnen waarschuwen.

Sommige drones zijn uitgerust met een zoeklicht of infraroodcamera om een vermiste persoon of verdachte op te sporen. Om lang in de lucht te kunnen blijven, beschikt de politie zelfs over luchtvaartuigen aan een kabel. Dat is voor de energievoorziening.