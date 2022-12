Privéjet Elon Musk met 24 uur vertraging te volgen via nieuw Twitter-account

De Amerikaanse student Jack Sweeney heeft een nieuw Twitter-account geopend waarmee het privévliegtuig van Elon Musk gevolgd kan worden. De tijdlijn laat de vluchten van het vliegtuig niet meer realtime zien, maar met een vertraging van 24 uur.

De nieuwe Twitter-timeline heeft de naam @ElonJetNextDay gekregen. In plaats van het realtime volgen van het vliegtuig, wat sinds kort verboden is op Twitter, wordt vluchtinformatie nu 24 uur later gepubliceerd. Op de tijdlijn zijn sinds 23 december al drie vluchten te zien. Het account geeft ook inzicht in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.