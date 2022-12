Zo gebruik je je smartphone om lekker naar buiten te gaan in de kerstvakantie

Ben je vrij in de kerstvakantie en wil je een keer iets anders met je smartphone doen dan lui op de bank TikTokken of doelloos door je tijdlijnen scrollen? Ga dan eens naar buiten om een frisse neus te halen. Er zijn verschillende apps die wandelingetjes een stuk leuker in interessanter maken, ook voor kinderen.

Een wandeling maken is het leukste als je een doel hebt, bijvoorbeeld een mooi uitzichtpunt of een leuk koffietentje. Een ommetje maken in de buurt kan doelloos aanvoelen, maar met bijvoorbeeld de Geocaching-app, Pokémon GO of de Perfect Earth Animals-app heb je een leuk doel om te gaan wandelen.

Geocachen is schatzoeken voor volwassenen en kinderen. Veel mensen weten niet dat er bijna overal ter wereld miljoenen zogenaamde geocaches zijn verstopt. Ook in Nederland zijn tienduizenden caches verborgen. Je kunt deze tijdens je wandeling gaan zoeken. Door je naam in het logboek te schrijven bewijs je dat je op die plek bent geweest en de cache hebt gevonden.

Om zo'n cache te vinden, moet je de Geocaching-app installeren (download voor Android / iPhone). Met de kaart in de app kunnen alle caches opgespoord worden. Veel caches zijn makkelijk te vinden en te openen, maar voor sommige heb je gereedschap of zelfs bijvoorbeeld een klimuitrusting nodig. Wat je nodig hebt, staat altijd in de informatie over de cache.

Fanatieke geocachers hebben hele wandelroutes uitgezet, waarbij je van cache naar cache kunt wandelen. Daarbij is er telkens weer de uitdaging om de schat te vinden. Er liggen ongemerkt ook heel veel caches in steden en dorpen, dus zelfs een wandeling in de wijk kan opeens een stuk leuker worden.

Dierenplaatjes verzamelen in de Perfect Earth Animals-app

Een wandeling maken in de natuur wordt voor kinderen uitdagender met de Perfect Earth Animals-app (download voor Android / iPhone). Via deze app, die ondersteund wordt door Staatsbosbeheer, kunnen virtuele dierenplaatjes verzameld worden. Die zijn te vinden door met een smartphone naar een aangegeven punt in een natuurgebied te wandelen.

De dierenplaatjes zijn een beloning voor de gemaakte wandeling. Door regelmatig te wandelen, kan de collectie plaatjes steeds verder uitgebreid worden. Dubbele plaatjes kunnen samengevoegd worden om het dier 'krachtiger' te maken.

Pokémon GO bestaat ook nog steeds

In 2016 was Pokémon GO (download voor Android / iPhone) een regelrechte hype. Miljoenen Nederlanders hebben het spel al gespeeld. Met de game is het de bedoeling om te voet of op de fiets de omgeving te gaan verkennen. Via de camera van de smartphone kunnen in de echte wereld virtuele monstertjes (Pokémons) gevonden en gevangen worden.

Ook bij dit spel is het de bedoeling om alle Pokémons te verzamelen. Tijdens het wandelen of fietsen kunnen ook plekken bezocht worden om virtuele gereedschappen op te halen. Vaak zijn die te vinden bij herkenningspunten zoals een kunstwerk, monument of kerk.

Naast het vangen van Pokémons kunnen ook eieren uitgebroed worden in het spel. Daarvoor moet de speler 2, 5 of 10 kilometer wandelen. Eieren waarvoor 10 kilometer gelopen moet worden, bevatten vaak zeldzamere Pokémons dan de 2-kilometer-eieren.

Bij sommige herkenningspunten zijn zelfs virtuele arena's. Daar kunnen spelers hun meest krachtige Pokémon laten strijden tegen de monstertjes van andere spelers. De game geeft met al deze spelelementen heel veel motivatie om lekker naar buiten te gaan.

