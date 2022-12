Microsoft: Sony verplicht gamestudio's om Xbox uit te sluiten

Sony probeert de overname van Activision Blizzard door Microsoft tegen te houden. In reactie heeft Microsoft nu hard uitgehaald naar Sony. Volgens de softwaregigant zou Sony gameontwikkelaars onder druk zetten om games niet uit te brengen op de Xbox van Microsoft.

Microsoft heeft de beschuldigingen geuit in een document dat is ingediend bij de Britse toezichthouder CMA. Die is bezig met een beoordeling of de overname van Activision Blizzard wel of niet goedgekeurd moet worden.