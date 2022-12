Nederlandse scholen kunnen Microsoft 365 na AVG-aanpassing blijven gebruiken

Scholen in Nederland mogen Microsoft 365 blijven gebruiken, schrijven ministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma van Onderwijs in reactie op Kamervragen aan de Tweede Kamer. De Duitse privacytoezichthouder oordeelde in november dat het dienstenpakket van Microsoft in strijd is met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

SURF, de Nederlandse koepelorganisatie voor ICT in het onderwijs, heeft Microsoft 365 enige tijd geleden aangepast om aan de privacywetgeving te voldoen. De uitspraak van de Duitse Datenschutzkonferenz heeft daarom volgens de ministers geen gevolgen voor Nederlandse onderwijsinstellingen.

"SURF concludeert dat er geen reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Microsoft 365 in het Nederlandse onderwijs", schrijven Dijkgraaf en Wiersma in de Kamerbrief.

Er is eerder al uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van de diensten van Google en Microsoft door de Rijksoverheid en in het onderwijs. De aanbevelingen die uit dat onderzoek zijn gekomen, zijn volgens de ministers al aangepakt.

"Met deze afspraken worden de bevindingen van de Duitse privacywaakhond in Nederland voldoende ondervangen", zo staat in de Kamerbrief. Volgens de ministers zijn de bezwaren die de Duitse toezichthouder heeft in Nederland al opgelost.

De Datenschutzkonferenz concludeerde in november dat Microsoft te veel gegevens over het gebruik van zijn dienstenpakket en over Duitse scholieren en studenten verzamelt. Gebruikers kunnen zich niet afmelden voor die dataverzameling. Volgens de toezichthouder overtreedt Microsoft 365 daarmee in Duitsland de AVG-wetgeving.

