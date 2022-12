Hackers maakten toch versleutelde wachtwoorden buit bij aanval op LastPass

Delen via E-mail

Hackers die afgelopen zomer gegevens van wachtwoordbeheerder LastPass hebben gestolen, hebben ook versleutelde wachtwoorden buitgemaakt. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt in een beveiligingsupdate

LastPass ontdekte in augustus dat broncode en technische informatie van zijn software was gestolen. De diefstal zou hebben plaatsgevonden bij een externe opslagdienst waarvan het bedrijf gebruikmaakte.

LastPass meldde in eerste instantie dat bij de aanval geen klantgegevens of wachtwoorden waren buitgemaakt. Vorige maand bleek al dat de hackers toch gebruikersnamen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen hadden gestolen. Nu blijkt dat de hackers via een omweg ook toegang hebben gehad tot de wachtwoordkluizen.