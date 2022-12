Meta schikt voor 725 miljoen dollar in zaak over privacyschandaal

Delen via E-mail

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een schikking van 725 miljoen dollar (ruim 683 miljoen euro) getroffen in een rechtszaak over het Cambridge Analytica-privacyschandaal.

Het Britse Cambridge Analytica verzamelde via Facebook persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers, zonder hiervoor toestemming te vragen. Een deel van die data werd gebruikt voor politieke advertenties.

Donald Trump maakte in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 gebruik van Cambridge Analytica. Zo hoopte hij bepaalde Facebook-gebruikers te bereiken.

Een groep Amerikaanse Facebook-gebruikers spande in 2018 een collectieve rechtszaak aan tegen het socialemediabedrijf. De gebruikers vinden dat hun persoonlijke data zonder toestemming zijn misbruikt.

Hoewel Meta een schikking heeft getroffen, erkent het bedrijf de beschuldigingen niet. "De schikking is in het belang van onze gemeenschap en investeerders", schrijft het in een verklaring.