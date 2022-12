Rusland werkt aan plan om astronauten terug naar aarde te halen na lek

Rusland werkt aan een plan om twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut terug naar aarde te halen. Ze kunnen momenteel niet terugkeren, omdat hun Soyuz-ruimtevaartuig met een lek kampt.

Het lek werd vorige week gevonden in het ruimtevaartuig, dat vastzit aan het ISS. Dat gebeurde op het moment dat twee kosmonauten (Russische astronauten) zouden beginnen aan een ruimtewandeling, die werd geannuleerd. Op beelden van NASA was te zien hoe koelvloeistof door een klein gat weglekte uit de externe radiator van het ruimtevaartuig.

In eerste instantie werd een meteorietenregen van klein formaat aangewezen als mogelijke oorzaak, maar volgens zowel wetenschappers in het Amerikaanse Houston als in Moskou was hier geen sprake van. De oorzaak van het kleine gat blijft dan ook onduidelijk.