Moederbedrijf TikTok erkent dat het spioneerde en journalisten volgde

ByteDance, de Chinese eigenaar van sociale media platform TikTok, heeft toegegeven dat het op ongepaste wijze de gegevens van gebruikers heeft verkregen. Het gaat onder meer om gegevens van een journalist van zakenkrant Financial Times. Dat gebeurde om hun locatie te onderzoeken als onderdeel van een intern onderzoek naar het lekken van data, schrijft de krant.

De Financial Times baseert zich onder meer op een e-mail van de topman van ByteDance. De krant meldt het "volstrekt onaanvaardbaar" te vinden wanneer er verslaggevers worden bespioneerd, hun werk wordt verstoord of hun bronnen geïntimideerd.

"We zullen dit verhaal grondiger onderzoeken voordat we een besluit nemen over onze formele reactie." TikTok weigerde verder commentaar te geven op het bericht.

Het nieuws over de tracking komt op een moment dat TikTok onder vuur ligt. Het platform wordt al geconfronteerd met een toenemende bezorgdheid van Amerikaanse politici over de nationale veiligheid. In de VS leven vooral zorgen dat gegevens over Amerikaanse gebruikers kunnen worden doorgegeven aan de Chinese regering. Dat wordt door Beijing trouwens met klem ontkend.

Vorige week stemde de Amerikaanse Senaat nog unaniem voor een wetsvoorstel dat federale werknemers verbiedt TikTok te gebruiken op apparaten die zijn verstrekt via de overheid.

TikTok werkt inmiddels al maanden aan een veiligheidsdeal met de Amerikaanse regering. Daardoor zou het bedrijf de data van Amerikaanse gebruikers voortaan helemaal in de VS houden. Dat zou onder meer inhouden dat Amerikaanse gebruikersgegevens in de VS worden opgeslagen op servers van het Amerikaanse bedrijf Oracle.

