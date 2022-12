AP gaat vanaf volgend jaar toezicht houden op algoritmes overheid en bedrijven

Delen via E-mail

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf begin 2023 toezicht houden op algoritmes. Dat zijn complexe computerberekeningen waarmee de overheid en bedrijven belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Er zijn veel verschillende algoritmes. Zoekmachines gebruiken ze om bij een zoekopdracht het beste zoekresultaat te kunnen leveren. Grote webwinkels zetten algoritmes in om te voorspellen welk product mensen gaan kopen. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat er voldoende voorraad van dat product is.

Maar voorspellende modellen kunnen ook in het nadeel van mensen werken. Bijvoorbeeld om te berekenen bij wie het grootste risico op fraude bestaat. Daarbij ligt discriminatie op de loer, bijvoorbeeld als huidskleur, afkomst of geloof wordt gebruikt in de berekening. Dat moet de AP gaan voorkomen.