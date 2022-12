Britse overheid waarschuwt: Netflix-account buiten het gezin delen is strafbaar

Mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn strafbaar als zij hun Netflix- of Disney+-account delen met mensen buiten het gezin. Die waarschuwing heeft korte tijd op de website van de Britse overheidsorganisatie Intellectual Property Office (IPO) gestaan, meldt de BBC

De waarschuwing op de website van de IPO is alweer verwijderd, maar de regels zijn niet veranderd, zegt een woordvoerder van de overheidsorganisatie tegen de BBC. "Het delen van inloggegevens voor videostreamingdiensten is zowel in het burgerlijk recht als in het strafrecht strafbaar."