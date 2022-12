Politie VS pakt twee mannen op vanwege hacken taxisysteem luchthaven JFK

De politie in de Verenigde Staten heeft twee mannen opgepakt omdat ze ervan worden verdacht dat ze het taxisysteem op de New Yorkse luchthaven JFK hebben gehackt. Ze werkten daarbij samen met Russische handlangers, meldt The Verge

Taxichauffeurs die reizigers willen ophalen op JFK, moeten normaal gesproken eerst op een parkeerterrein wachten voordat ze naar een specifieke terminal worden gestuurd. Dit laatste gebeurt in de volgorde waarin ze zijn aangekomen. Het systeem is ingevoerd om een eerlijke werkomgeving te creëren.

De twee Amerikaanse mannen zouden begin 2019 het taxisysteem zijn binnengedrongen. Ze kregen daarbij hulp van Russische hackers. Nadat ze toegang hadden gekregen tot het systeem, waren ze in staat om door hen uitgekozen taxichauffeurs naar de voorkant van de rij te verplaatsen.

Ze communiceerden met de betreffende taxichauffeurs via groepsgesprekken. Daarin gaven ze ook tips over hoe ze konden ontkomen aan handhavers. Voor het overslaan van de wachtrij vroegen de hackers de taxichauffeurs een vergoeding van 10 dollar per keer.

Aanklagers schatten dat de mannen in de periode september 2019 tot september 2020 tot wel duizend taxiritten per dag konden manipuleren. Hoe vaak dat daadwerkelijk is gebeurd, wordt onderzocht.

