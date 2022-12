Apps van de week: Alles wat je nog wil lezen of luisteren in één overzicht

Apple Kaarten brengt je nog beter op je bestemming en Sofa: Downtime Organizer schept orde in de chaos op het gebied van alles wat je nog wil lezen, luisteren of zien. Dit zijn de apps van de week.

Apple Kaarten

Apple Kaarten ziet er in de Benelux nu heel anders uit. Voor het maken van de kaarten maakt Apple namelijk niet langer gebruik van data van derde partijen, want het bedrijf is zelf met auto's door de straten gereden om de wereld vast te leggen.

Dat heeft verschillende voordelen. Zo zijn er veel meer details op de kaarten zichtbaar. Gebouwen kunnen daarbij in 3D worden weergegeven om een beter beeld van de omgeving te krijgen. Daarnaast is het een stuk duidelijker waar parken en grasveldjes te vinden zijn.

Ook introduceert Apple zijn antwoord op Google Street View: Kijk rond. Daarmee kun je door 3D-foto's van de omgeving struinen. In Amsterdam, Rotterdam en Brussel kun je ook gebruikmaken van navigeren in augmented reality. Daarvoor moet je je iPhone rechtop houden, waarna pijlen verschijnen op je scherm.

Ook op het gebied van navigeren tijdens het autorijden heeft Apple verbeteringen doorgevoerd. Snelheidslimieten staan in beeld en het is duidelijk waar flitsers en stoplichten staan.

Foto: Apple

Download Apple Kaarten voor iOS (gratis)

Kentucky Route Zero

Heb je een Netflix-abonnement, dan kun je nu zonder extra kosten de game Kentucky Route Zero op je smartphone spelen. Deze bijzondere avonturengame is vooral genieten als je van goed schrijfwerk houdt.

In de game volg je een chauffeur die werkt voor een antiekwinkel. Hij krijgt de taak om een meubel af te leveren op een adres dat hij niet kan vinden. Wat volgt is een reis die steeds een beetje vreemder wordt.

Terwijl je dit verhaal volgt, kom je op magische locaties en ontmoet je bijzondere personages die allemaal zoeken naar hun plek in de wereld. In de dialogen kies je welke richting de gesprekken opgaan.

De eerste aflevering van het spel verscheen al in 2013 voor de pc. De vijfde en laatste aflevering stamt uit 2020. Nu kun je het hele verhaal in één keer beleven op je smartphone.

Download Kentucky Route Zero voor Android of iOS (gratis met een Netflix-abonnement)

Sofa: Downtime Organizer

Er zijn tal van apps om productiever en sportiever te zijn, maar de app Sofa richt zich juist op de momenten dat je op de bank wil ontspannen met een film of boek. In de app kun je lijstjes maken met films, televisieseries, boeken, podcast, albums en games die je nog wil zien.

Wil je een titel bewaren, dan zet je 'm in een lijstje. Zodra je een moment voor jezelf hebt, duik je in de app en kies je iets uit om te luisteren, lezen, kijken of spelen. Om het overzicht te bewaren kun je eerder opgeslagen titels ook weer afvinken. In de geschiedenis kun je zien wat je allemaal gekeken, gelezen, geluisterd of gespeeld hebt.

De app heeft net een grote update gekregen. Het is nu mogelijk om lijsten te delen met vrienden en familie. Ook kun je met elkaar aan lijsten werken. Dat is bijvoorbeeld handig als jij en je partner samen iets willen kijken. Daarnaast kun je met iOS 16 Shortcuts gebruiken en er is een widget toegevoegd.

Foto: Sofa

Download Sofa: Downtime Organizer voor iOS (gratis)

