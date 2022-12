Hoe uitgerekend het Chinese TikTok jongeren helpt om uit de kast te komen

"In 2018 had ik meegedaan aan het Junior Songfestival. Daarna wilde ik meer met sociale media gaan doen. Ik kreeg al snel veel volgers op TikTok, maar pas nadat ik uit de kast was gekomen als trans werd het echt groot. De video's over mijn transitie gingen viraal, waarna ook mijn andere filmpjes vaker werden bekeken. Tegenwoordig volgen mensen me niet meer omdat ik 'dat transmeisje van het Songfestival' ben, maar omdat ze mijn video's leuk vinden. Natuurlijk maak ik nog weleens video's over mijn transitie, maar ik wil niet steeds hetzelfde blijven doen."

"Ik kwam eerst uit de kast op Instagram en daarna op TikTok. Het was heel spannend, want daarna kun je nooit meer terug. Toch zou ik het enger vinden om het iedereen persoonlijk te vertellen. Gelukkig kreeg ik bijna alleen maar positieve reacties, op beide platformen."

"Als je zo'n grote verandering doormaakt, moet je het ook haast wel vertellen. Ik wist dat dit het beste voor me was, want tot je coming-out zit je eigenlijk te wachten totdat je jezelf kunt zijn. Het voordeel van sociale media is dat je het in één klap hebt gehad en dat je anderen kunt inspireren."