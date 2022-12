Elon Musk sleept ook zijn andere bedrijven mee in Twitter-chaos

Twitter heeft een bizar jaar achter de rug. Dat is toe te schrijven aan één persoon: Elon Musk. De miljardair is nu twee maanden eigenaar van Twitter, maar zijn opmerkelijke beleid zorgde direct voor chaos op het platform. En daar lijden ook zijn andere bedrijven onder.

"Ik treed af als CEO van Twitter als ik iemand anders heb gevonden die stom genoeg is om de taak op zich te nemen", schreef Elon Musk deze week. "Daarna hou ik me alleen nog maar bezig met de teams die werken aan de software en servers."

Maar de kans dat Musk na een CEO-wissel minder uitgesproken gaat tweeten, lijkt klein. Van grappig bedoelde plaatjes tot scheldpartijen en van het delen van mijlpalen van zijn andere bedrijven Tesla en SpaceX tot het posten van een foto van pistolen op zijn nachtkastje: we hebben het allemaal voorbij zien komen.

Tegenwoordig slingert hij vooral zijn ideeën voor Twitter online. Musk ziet enorm veel potentie in het techbedrijf, dat hij kocht voor 44 miljard dollar. Twitter moet hét platform voor vrijheid van meningsuiting worden.

Maar in de eerste weken na de overname ging het vooral over de kleur van vinkjes en de optie om ze te kunnen kopen. Musk bracht ook eerder verbannen accounts terug, zoals die van Donald Trump en rapper Ye. De recentste ophef ging over een stelling. De miljardair vroeg aan zijn 122 miljoen volgers of hij zou moeten vertrekken als hoofd van Twitter. 57,5 procent van de 17,5 miljoen stemmers beantwoordde die vraag met ja.

Musk stopt geld van Tesla-aandelen in Twitter

Heeft Musk zich wellicht vertild aan Twitter? Waar hij met SpaceX en Tesla veel investeerders en enthousiastelingen meekreeg, lijkt dat bij Twitter wel anders. Zo haakten verschillende grote Amerikaanse adverteerders af vanwege Musks beleid.

Musk verkoopt regelmatig aandelen van Tesla om het geld vervolgens in Twitter te stoppen. Dat doet hij volgens analist Dan Ives om ervoor te zorgen dat de rode cijfers van Twitter niet donkerrood worden. De ondernemer zou dit jaar al voor 23 miljard aan Tesla-aandelen hebben gekocht.

Ondertussen beleeft Tesla zakelijk gezien een van zijn slechtste jaren ooit. De waarde van een aandeel in Tesla daalde het afgelopen jaar met ruim 61 procent. Een van de gevolgen is dat mensen die niets met Twitter te maken hebben, tóch de gevolgen van de chaos bij het bedrijf ondervinden. Joe Cirincione schreef in een artikel voor The Daily Beast dat zijn Tesla-aandelen zijn pensioenspotje vormen. In een viral tweet riep hij Musk op om op te stappen bij Twitter.

Elon Musk bij een auto van Tesla. Foto: Getty Images

'Hij moet zich herpakken'

Analisten zijn bang dat het imago van Tesla flink te lijden heeft onder de escapades van Musk bij Twitter. Danny Moses (door Steve Carell gespeeld in The Big Short) noemt het frustrerend dat al Musks aandacht nu uitgaat naar Twitter. "Elon is het gezicht van Tesla, hij moet zich herpakken", zei Wall Street-analist Gene Munster tegen CNBC.

Overigens heeft Musk zelf een andere verklaring voor de waardedaling van Tesla-aandelen. Hij denkt juist dat mensen hun aandelen verkopen omdat het steeds aantrekkelijker wordt om geld op een spaarrekening te zetten.

Maar dan nog gaat het wel opvallend slecht bij Tesla. Sinds Musk de overname van Twitter in gang zette, daalde het aandeel Tesla met zo'n 58 procent. Ter vergelijking: een aandeel Ford daalde in die periode met bijna 25 procent en General Motors in dezelfde periode met 12 procent.

Een tweet van een account dat zich voordoet als Lockheed Martin.

LockheedMartini kostte Lockheed Martin miljarden

Ook bij SpaceX rommelt het rondom Musk en Twitter. De financiële gevolgen zijn daar nog niet zo groot, want het is geen beursgenoteerd bedrijf. Toch liet NASA-topman Bill Nelson zich onlangs nog door SpaceX-president Gwynne Shotwell geruststellen. Hij zei dat Twitter echt geen te grote afleiding vormt voor Musk.

Maar de lijntjes zijn kort. NASA-leverancier Lockheed Martin verloor naar schatting enkele miljarden nadat iemand op Twitter een blauw vinkje kocht voor een nepaccount. Via dat account, genaamd LockheedMartini, werd een bericht gedeeld over een stop op de wapenverkoop van Lockheed aan landen als de Verenigde Staten en Israël. De landen moesten volgens het account eerst verder onderzoek doen naar hoe zij mensenrechten schenden.

Zo trof het tumult bij Twitter ook andere personen en bedrijven. Het ziet er niet naar uit dat het techbedrijf binnenkort ophefvrij is. Tenzij Musk snel iemand vindt die "stom genoeg is" om het platform in rustiger vaarwater te brengen.

