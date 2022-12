Getest: Dit is de beste gamelaptop tot 1.400 euro

Speel je vaak games op je laptop, dan wil je een snelle alleskunner die geschikt is voor gaming. Tweakers ging op zoek naar het beste model in de prijscategorie tot 1.400 euro.

Dit is een ingekorte versie van een langere vergelijking op Tweakers.

Wat heeft een degelijke gamelaptop nodig? Tweakers kwam uit op de combinatie van een NVIDIA GeForce RTX 3060-videokaart en een 45W H-processor van Intel of AMD, plus een minimum van 16 gigabyte werkgeheugen en 512 gigabyte opslag, met een scherm van 15,6 tot 16 inch.

Binnen die categorie en de prijsklasse vallen op dit moment twee laptops: de ASUS ROG Strix G15 en de HP Victus 16. Die laatste blijkt na tests de beste balans qua prestaties te bieden.

HP Victus 16

Foto: Tweakers

De laptop heeft een behuizing met een wat verhoogd gedeelte aan de achterkant bij het scherm, met daarin een paar grote ventilatieopeningen. De onderkant van de behuizing is van plastic, maar de stevigheid blijkt niet zo slecht. De Victus 16 laat zich gemakkelijk heen en weer buigen.

De laptop heeft een flink aantal aansluitingen: driemaal USB-A, eenmaal USB-C, eenmaal HDMI, een 3,5mm-combopoort voor een headset en een losse voedingsaansluiting voor het relatief forse meegeleverde blok. De Victus 16 heeft in tegenstelling tot de andere geteste laptop ook een SD-kaartlezer. Wil je deze laptop aansluiten op een 4K-scherm met een beeldverversing van 60 Hz, dan kan dat het best via de HDMI-kabel; de USB-C is daar minder voor geschikt.

De HP Victus 16 heeft met 16,1 inch het grootste scherm van de geteste laptops. De testresultaten van het scherm vallen tegen, maar dat deden ze bij de ASUS ook. Zo is de maximale helderheid niet bepaald hoog, waardoor het scherm bij een beetje omgevingslicht slecht afleesbaar is. Het scherm vertoont fletse en onaantrekkelijke kleuren. Van een laptop die bijna drie keer zo duur is als een budgetlaptop van 500 euro had je meer verwacht.

Games draaien vloeiend op Victus 16

De geteste laptops zijn zoals gezegd uitgekozen vanwege hun RTX 3060-videokaart. Die maakt het mogelijk om recente titels vloeiend te draaien met hoge instellingen.

Hoewel HP het stroomgebruik van de videokaart flink begrenst, behaalt de Victus 16 toch goede scores in de tests. Vaak is de laptop bijna net zo snel als een duurdere machine met een sterkere RTX 3070-videokaart. Bij een minder zware gametitel als F1 is de Victus 16 soms zelfs sneller.

Zowel de geheugenreepjes als de opslag van de laptop zijn te vervangen en uit te breiden. Wel heeft de HP-laptop een iets mindere accu dan de andere geteste laptop: na vijf tot zeven uur licht gebruik geeft de Victus 16 het al op. Dat verschil valt overigens weg als je zwaardere dingen doet met de laptop.

Beste balans tussen framerate, accu en lawaai

Voor minder dan 1.400 euro koop je op dit moment een gamelaptop met een snelle NVIDIA RTX 3060-videokaart, waarmee je recente spellen met hoge instellingen en framerates kunt spelen. Een goed beeldscherm blijkt wel lastig te vinden.

Uiteindelijk presteert de HP Victus 16 dankzij zijn Intel Alder Lake-processor regelmatig beter dan je zou verwachten. Onder de streep biedt deze laptop in deze klasse de beste balans tussen framerates, accuwerktijd en lawaai, met wat leuke extraatjes (HDMI 2.1 en een SD-kaartlezer) maar ook wat missers in de verdere uitvoering (het 'wapperscherm' en het rammelende toetsenbord).

De prijzen voor geteste producten kunnen veranderd zijn sinds de publicatie van dit artikel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen