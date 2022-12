Lifehack: Met deze gratis apps wordt Kerst een feestje

Het is Kerstmis en dus tijd voor gezellig samenzijn, maar hoe hou je al je familieleden of vrienden bezig? Met deze tips maak je er een feestje van, zonder geld uit te geven.

Met Kerst hebben we vaak veel mensen over de vloer. Om familieruzies of ongemakkelijke stiltes te voorkomen, kun je samen een spelletje spelen. Heb je niet de juiste bordspellen in huis, dan kom je met deze gratis apps een heel eind.

Half a Minute

30 Seconds ken je waarschijnlijk wel: je hebt dertig seconden de tijd om vijf termen op een kaartje te beschrijven en je teamgenoot moet zo snel mogelijk raden wat je bedoelt. Het is een klassieker onder de bordspellen, maar je kunt hetzelfde principe ook spelen met de app Half a Minute (iOS en Android), die er zelfs in het Nederlands is.

Je vult de teams en de namen in en geeft je telefoon aan degene die aan de beurt is. Na dertig seconden kun je intikken welke termen goed zijn geraden en wordt de score automatisch bijgehouden. Met de gratis versie kun je goed uit de voeten, al moet je dan wel advertenties verduren.

Head's Up

Een ander bekend raadspelletje is Head's Up (iOS en Android), vergelijkbaar met Wie Ben Ik?. Ben je aan de beurt, dan houd je de telefoon tegen je voorhoofd, zodat je niet kunt zien welke term er op staat. De game genereert vervolgens bijvoorbeeld een bekende persoon, een dier of een superheld. De rest van de spelers geeft je hints of beeldt het woord uit, totdat je raadt wie of wat je bent.

De gratis variant kent een aantal categorieën waar je genoeg plezier aan kunt beleven, voor wat extra geld speel je meer categorieën vrij.

What If

Wil je niet zo competitief bezig zijn, maar liever een discussie op gang brengen, dan is What If (iOS en Android) een goed alternatief. De app schetst een absurd scenario waarbij je een groot voordeel krijgt, maar waar ook een ernstig nadeel aan kleeft. Je moet vervolgens bepalen of je dat wel of niet zou accepteren. Daarna kun je zien of de rest van de wereld het met je eens is.

Denk aan een vraag als: je krijgt vijftig gezonde levensjaren extra, maar de rest van je leven stap je meerdere keren per dag met blote voeten op een LEGO-blokje. Het zal je misschien verbazen dat de meningen over deze vraag redelijk overeenkomen.

Karaoke

Is het al wat later op de avond en durven mensen na een paar drankjes een potje karaoke aan? Ook hiervoor heb je geen dure installaties nodig: met je telefoon heb je zo een gratis karaokeset te pakken.

Een goede karaokeapp is bijvoorbeeld Smule (iOS en Android), waarin je niet alleen liedjes kunt zingen, maar jezelf ook kunt opnemen. Leuk als je het na de kerstdagen nog eens terug wil zien. Ook Yokee (iOS en Android) is een prima keuze, deze app heeft duizenden liedjes in de bibliotheek.

Voor beide apps geldt dat je zonder te betalen een aardig eind kunt komen, maar als je specifieke liedjes wil zingen, zal je waarschijnlijk toch de portemonnee moeten trekken.

