Britse krant The Guardian vermoedelijk getroffen door ransomwareaanval

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

The Guardian is vermoedelijk getroffen door een ransomwareaanval, meldt de Britse krant zelf. Medewerkers moeten daardoor vanuit huis werken.

Het medium zegt te kampen met een "serieus IT-incident", dat in de nacht van dinsdag op woensdag is begonnen. De krant denkt dat het om een ransomwareaanval gaat. Daarbij worden bestanden en systemen versleuteld. Vervolgens wordt losgeld geëist om die weer toegankelijk te maken.

Omdat het systeem achter het publiceren van artikelen niet is getroffen, heeft The Guardian wel gewoon online nieuws kunnen brengen. Ook het drukken van de krant levert vooralsnog geen problemen op. Medewerkers moeten thuiswerken, omdat op kantoor de wifi niet werkt.

"Zoals iedereen weet, heeft zich de afgelopen 24 uur een ernstig incident voorgedaan dat ons IT-netwerk en onze systemen heeft aangetast. We denken dat het om een ransomwareaanval gaat, maar andere mogelijkheden sluiten we niet uit", schrijft directeur Anna Bateson.

Waarom de krant ervan uitgaat dat het om een ransomwareaanval gaat, is onduidelijk. Het is onbekend of cybercriminelen losgeld hebben geëist.