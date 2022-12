NASA krijgt geen contact meer met Marslander: missie definitief beëindigd

InSight is in mei 2018 gelanceerd. In november van dat jaar landde het ruimtevaartuig op Mars. In totaal registreerde de Marslander meer dan dertienhonderd bevingen op de rode planeet. Zo ook een extreem zware beving op 4 mei, die de planeet tien uur lang liet trillen. De lander deed ook onderzoek naar de atmosfeer en magnetische velden van de planeet.