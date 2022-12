TikTok gaat gebruikers uitleggen waarom video's in hun tijdlijn verschijnen

TikTok gaat gebruikers meer informatie geven over waarom video's in hun tijdlijn verschijnen. Het Chinese sociale medium zegt transparanter te willen zijn over zijn algoritme.

Het platform is begonnen met het uitrollen van een nieuwe knop met een vraagteken. Als gebruikers daarop klikken, maakt het platform duidelijk op basis van welke factoren het heeft besloten de video te tonen in hun tijdlijn.

Er zijn verschillende redenen waarom video's aan gebruikers worden getoond. Zo kunnen beelden populair zijn in het land waar een gebruiker vandaan komt of zich bevindt. Verder spelen onder meer eerder bekeken, gedeelde of leuk gevonden video's een rol.

TikTok zegt de wijzigingen door te voeren om zijn aanbevelingen gedetailleerder en transparanter te maken. Het algoritme van het platform staat al langer te discussie. Omdat de app heel snel in de gaten heeft wat je leuk vindt, word je snel meegenomen in een eindeloze stroom aan gekke, interessante en grappige filmpjes.

Daar ligt de kracht van TikTok, maar het werkt ook de andere kant op. Kijk je filmpjes over depressie of angsten, dan duurt het niet lang voordat TikTok je in een spiraal van negativiteit meesleept.

