Waarom veel partijen de deal tussen Activision en Microsoft niet zien zitten

Microsoft wil gameontwikkelaar Activision Blizzard overnemen, maar lang niet iedereen is daar enthousiast over. Naast concurrent Sony en verschillende mededingingswaakhonden zijn nu ook gamers boos over de deal.

De overname werd in januari aangekondigd. Xbox-maker Microsoft was bereid 69 miljard dollar (ruim 65 miljard euro) neer te tellen voor Activision Blizzard. Die ontwikkelaar is onder meer bekend van het populaire schietspel Call of Duty.

PlayStation-maker Sony, op het gebied van gameconsoles de grootste concurrent van Microsoft, ziet de overname niet zitten. Microsoft beloofde Call of Duty in ieder geval de komende drie jaar nog voor de PlayStation uit te brengen, maar Sony noemde dat voorstel "op vele vlakken ontoereikend".

Ook een groep Amerikaanse gamers is inmiddels naar de rechter gestapt. Ze stellen in hun aanklacht dat Microsoft met de overname "enorm veel macht in de computerspellensector krijgt". Daarmee zou het bedrijf ook concurrenten dwars kunnen zitten.

In de aanklacht zeggen de gamers dat ze bang zijn dat Microsoft de hoeveelheid spellen die uitkomt zou kunnen beperken. Ook vrezen ze dat de keuzevrijheid van consumenten beperkt kan worden door de overname.

Zorgen over overname bij toezichthouders

Of de overname überhaupt doorgaat, is nog maar de vraag. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC heeft al gezegd de deal te willen tegenhouden. De toezichthouder vreest dat de techgigant de concurrentie zal beperken en stelt dat Microsoft daar "zowel de mogelijkheid als het motief" voor heeft.

Zo zou de prijs van Activision-spellen of de kwaliteit ervan op andere spelcomputers kunnen worden aangepast. Ook zouden spellen of uitbreidingssets later beschikbaar kunnen komen voor bijvoorbeeld PlayStation-spelers, stelt de FTC.

De Verenigde Staten hebben niet als enige zorgen over de geplande overname. Ook de toezichthouders in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de overname nog niet goedgekeurd en kijken nog naar de gevolgen voor de gamemarkt.

Wangedrag op de werkvloer bij gameontwikkelaar

Activision Blizzard kwam eerder in het nieuws vanwege discriminatie en seksisme op de werkvloer. In de zomer van 2021 zou het bedrijf tientallen medewerkers hebben ontslagen en nog eens zo'n veertig werknemers hebben bestraft vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Microsoft ging destijds in zijn overnamebericht niet direct in op de kwestie. Wel zei het bedrijf inclusiviteit belangrijk te vinden. "We geloven dat creatief succes en zelfstandigheid hand in hand gaan met het gelijkwaardig en respectvol behandelen van elke persoon. Wij houden alle teams en alle leiders aan deze verplichting", meldde Microsoft eerder.

