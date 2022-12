Politie krijgt 50.000 euro boete voor cameraopnamen tijdens corona

Delen via E-mail

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de politie een boete van 50.000 euro gegeven vanwege het ongeoorloofd inzetten van camera's. Daarmee controleerde de politie of mensen 1,5 meter afstand hielden van elkaar tijdens de coronacrisis.

"Tijdens corona zijn in Rotterdam camera-auto's ingezet, zonder dat hiervan eerst de privacyrisico's in kaart waren gebracht", aldus de waakhond woensdag in een persbericht.