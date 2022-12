Politie zet chatbot Wout aan het werk voor overlastmeldingen

Mensen hoeven bij geluidsoverlast of vuurwerkhinder de politie niet meer te bellen. Op de website van de politie kunnen ze overlastmeldingen doorgeven aan de virtuele agent Wout.

Wout is een chatbot waarmee mensen op de website van de politie kunnen chatten. Een echte agent kan het gesprek overnemen als de situatie daarom vraagt.

De chatbot moet de politie helpen bij het aannemen van meldingen over vuurwerk en andere overlast. Mensen hoeven daar dan niet meer voor te bellen, maar kunnen via de virtuele agent een melding maken.

De politie zet Wout in voor overlastmeldingen omdat ze elk jaar in december veel telefoontjes over vuurwerkoverlast krijgt. Dat zorgt voor een flinke belasting van de telefoonlijnen, terwijl de politie bij veel meldingen niet direct kan ingrijpen.

Als de meldingen online binnenkomen, kan de politie sneller zien waar de grootste vuurwerkoverlast is. Lokale agenten of handhavers van de gemeente kunnen daarmee bepalen waar extra toezicht nodig is.

De politie zette Wout eerder dit jaar aan het werk. In de afgelopen jaren had de politie al geëxperimenteerd met de chatbot. Sinds februari neemt de virtuele agent meldingen over bijvoorbeeld cybercriminaliteit aan.

