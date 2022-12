Amerikaanse gamers proberen overname van Activision Blizzard tegen te houden

Delen via E-mail

Een groep Amerikaanse gamers is naar de rechter gestapt. Ze willen voorkomen dat Microsoft gameontwikkelaar Activision Blizzard, bekend van de spellenreeks Call of Duty, overneemt.

De gamers stellen in hun aanklacht dat Microsoft met de overname "enorm veel macht in de computerspellensector" krijgt. Daarmee zou Microsoft ook concurrenten dwars kunnen zitten.

In de aanklacht zeggen de gamers dat ze bang zijn dat Microsoft de hoeveelheid spellen die uitkomen zou kunnen beperken. Ook vrezen ze dat de keuzevrijheid van consumenten beperkt kan worden door de overname.

Microsoft is zelf een grote naam in de gamewereld. Het bedrijf maakt Xbox-spelcomputers en ontwikkelt zelf ook veel games. Microsoft heeft 69 miljard dollar (bijna 65 miljard euro) over voor Activision Blizzard.