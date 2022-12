Oekraïne krijgt tienduizend Starlink-ontvangers dankzij Europese hulp

Delen via E-mail

Om Oekraïne online te houden, krijgt het land de komende tijd nog eens tienduizend Starlink-satellietontvangers geleverd. Het materiaal is waarschijnlijk door een aantal Europese landen betaald, meldt persbureau Bloomberg

Volgens Mykhailo Fedorov, de Oekraïense minister van Digitalisering, zijn de financiële zorgen rondom internettoegang via Starlink voorlopig weggenomen. De minister zei dat enkele Europese landen hulp hebben toegezegd, zonder verdere details bekend te maken.

Starlink-directeur Elon Musk waarschuwde in oktober dat het bedrijf de levering van ontvangers en de internettoegang niet kon blijven betalen . Het bedrijf klopte vervolgens bij de Amerikaanse autoriteiten aan voor financiële ondersteuning.

Het Starlink-netwerk is in veel gebieden in Oekraïne nog de enige mogelijkheid voor internetverkeer. Niet alleen de Oekraïense bevolking, maar ook de overheid en het leger gebruiken Starlink om online te blijven.