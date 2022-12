Vrije Universiteit vreest datalek door diefstal van laptops met persoonsgegevens

Delen via E-mail

Persoonsgegevens van een onbekend aantal studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam liggen op straat nadat een laptop van de universiteit is gestolen. Op de gestolen computer stonden persoonsgegevens van studenten die zich tussen 2003 en 2019 hebben ingeschreven.

Behalve de persoonsgegevens bevonden zich op de laptop mogelijk ook cijferlijsten, informatie over betalingsachterstand of correspondentie over bezwaren tegen examenuitslagen.