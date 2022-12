Amazon komt onder miljardenboete uit door afspraken met Brussel

De Europese Commissie heeft een deal gesloten met Amazon. De online winkel belooft onder meer geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren. Het bedrijf ontloopt daarmee een mogelijke miljardenboete.

Ook gaat Amazon alle verkopers op zijn sites gelijk behandelen met betrekking tot de 'buy box'. Dat is het witte paneel aan de rechterkant van het scherm waar de consument op moet klikken als deze een artikel in zijn digitale winkelwagentje wil plaatsen. Er is maar plek voor één aanbieder in de buy box. Amazon zou daar verkopers hebben voorgetrokken die gebruikmaakten van de logistieke diensten van het bedrijf.