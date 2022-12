Waternet niet langer onder verscherpt toezicht om slechte cyberveiligheid

Delen via E-mail

Waternet staat vanaf volgend jaar niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het waterbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer van Amsterdam en omstreken, had zijn digitale beveiliging niet op orde.

Waternet werd vorig jaar april onder verscherpt toezicht geplaatst. Door tekortkomingen was er een verhoogd risico op een digitaal incident, bijvoorbeeld een hack. Dat kon gevolgen hebben voor de kwaliteit en levering van het drinkwater.

Volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het bedrijf sindsdien hard gewerkt om de controle over "de cybersecurity en de besturing daarvan" terug te krijgen. Waternet heeft "technische en organisatorische verbeteringen" doorgevoerd, zegt de minister.

Onderzoeksplatform Follow the Money schreef eerder dat de digitale veiligheid van Waternet "zo lek als een mandje" was. De computers en systemen van het bedrijf waren verouderd en de toegang tot het netwerk was slecht beveiligd.