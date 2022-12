Lionel Messi verslaat niet alleen Frankrijk, maar ook een ei op Instagram

Na in de finale van het WK voetbal Frankrijk te hebben verslagen, heeft Lionel Messi nu ook gewonnen van een ei op Instagram. De foto van hem met de wereldbeker in zijn handen is op het sociale medium al meer dan 59 miljoen keer geliket. Daarmee heeft Messi het record van het veel gelikete ei overgenomen.

Begin 2019 werd de foto van een ei op het account @world_record_egg de meest gelikte foto op Instagram.

Het account is een paar jaar geleden als experiment aangemaakt met de oproep: "Laten we samen een wereldrecord vestigen en de meest gelikete post op Instagram worden." Dat lukte: de foto van het ei telt ruim 56 miljoen likes op Instagram. Daarmee prijkte het kiekje de afgelopen drie jaar bovenaan de lijst van meest gelikte foto's op het sociale netwerk.

Messi sleepte zondag met het Argentijnse elftal de wereldbeker in de wacht. De foto waarop de Argentijnse topvoetballer de beker triomfantelijk omhooghoudt, is op Instagram tot nu toe al ruim 59 miljoen keer geliket. Daarmee is Messi nu de nieuwe recordhouder van de Instagram-post met de meeste likes.

Foto: Instagram

