Dikke laag stof doet Marslander de das om: dit heeft het vaartuig allemaal ontdekt

Marslander InSight heeft het loodje gelegd. Het ruimtevaartuig van NASA deed de afgelopen vier jaar onderzoek naar bevingen op de rode planeet. Daarvan werden er meer dan dertienhonderd vastgesteld.

NASA kondigde in mei aan dat de Marslander aan het eind van zijn Latijn was. InSight verloor te veel vermogen om nog door te kunnen gaan met zijn werkzaamheden. Vermoedelijk zou het ruimtevaartuig het einde van het jaar niet halen.

Die voorspelling van NASA is uitgekomen: InSight heeft op 11 december de laatste foto naar de aarde verstuurd. De ruimtevaartorganisatie gaat ervan uit dat de lander na ongeveer vier jaar nu definitief is uitgevallen. InSight werd in mei 2018 gelanceerd. In november van dat jaar landde het ruimtevaartuig op Mars.

Het ruimtevaartuig deed de afgelopen jaren voornamelijk onderzoek naar seismologische activiteit op Mars. Dat kan wetenschappers een beter beeld geven van wat zich onder het oppervlak van de planeet bevindt. Zo hoopten onderzoekers bijvoorbeeld water te vinden, al heeft het ruimtevaartuig dat nooit vastgesteld.

De laatste foto van InSight. Foto: NASA / Twitter

Meer dan dertienhonderd Marsbevingen geregistreerd

Wel registreerde de Marslander in totaal meer dan dertienhonderd bevingen op de rode planeet. Zo ook een extreem zware beving op 4 mei, die de planeet tien uur lang liet trillen. Volgens de onderzoekers kwam bij deze beving evenveel energie vrij als bij alle andere geregistreerde Marsbevingen bij elkaar opgeteld. Ook duurde geen enkele andere geregistreerde beving meer dan een uur.

De Marslander deed ook onderzoek naar de atmosfeer en magnetische velden van de planeet. In september nam InSight nog het geluid van een meteorietinslag op. NASA plaatste de geluidsopname, die in totaal elf seconden duurt, op SoundCloud. In het fragment hoor je dat de meteoriet de atmosfeer van Mars binnenkomt, in stukken breekt en vervolgens inslaat.

Stof op zonnepanelen doet Marslander de das om

Dat de Marslander steeds meer vermogen verloor, heeft te maken met de hoeveelheid stof die zich op de zonnepanelen van het ruimtevaartuig heeft opgehoopt. De lander is uitgerust met twee zonnepanelen die elk ongeveer 2,2 meter breed zijn.

Door het stof was de hoeveelheid stroom waaruit het vaartuig kon putten beperkt. NASA had gehoopt dat een krachtige wervelwind nog uitkomst kon bieden door 25 procent van het stof van de zonnepanelen te blazen, maar dat is niet op tijd gebeurd. Of InSight een opvolger krijgt, is nog niet bekend.

InSight onder een dikke laag stof. Foto: NASA

