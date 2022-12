Recordaantal adressen is dit jaar aangesloten op glasvezelnetwerk

Er zijn dit jaar meer dan een miljoen glasvezelaansluitingen aangelegd. Dat is volgens brancheorganisatie NLconnect een record: nooit eerder werden in een jaar tijd zo veel woningen en bedrijven op een glasvezelnetwerk aangesloten als in 2022.

Glasvezelnetwerken moeten de ouderwetse koperen telefoonlijn gaan vervangen. Op plekken waar glasvezel is aangelegd, gaat KPN de oude telefoonlijn uitschakelen.

Een internetverbinding via glasvezel is veel sneller en kan veel meer data verwerken dan de traditionele telefoonlijn. Het nieuwe netwerk is nodig, want er komen steeds meer apparaten bij die aangesloten worden op het internet. Voorbeelden daarvan zijn televisies en slimme verlichting. Ook verbruiken mensen steeds meer data, bijvoorbeeld met het streamen van films en series via Netflix en Disney+.

In Nederland zijn al vijf miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd, meldde de Autoriteit Consument & Markt in november. Als de aanleg van glasvezelnetwerken in het huidige tempo doorgaat, hebben nagenoeg alle woningen en bedrijven over drie jaar een glasvezelaansluiting, berekende NLconnect.

Hoewel nog lang niet alle woningen en bedrijven zijn aangesloten op glasvezel, heeft 97 procent van alle adressen al wel toegang tot internetsnelheden van 1 gigabit. Die snelheden zijn niet alleen haalbaar via glasvezel, maar ook via het kabelnetwerk van bijvoorbeeld VodafoneZiggo.

