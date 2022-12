Botsing tussen sonde en ruimterots doet 1 miljoen kilo aan stenen opstuiven

Ruimtevaartuig DART, dat eind september volgens plan tegen een ruimterots botste, heeft waarschijnlijk 1 miljoen kilo aan stof en puin losgeslagen. Al dat materiaal is de ruimte in geslingerd.

Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA dinsdag op basis van de eerste resultaten van onderzoek naar de botsing. Het puin is even zwaar als 28 vrachtwagens vol met zand. Kort na de botsing tussen de ruimtesonde en de maan van planetoïde Dimorphos liet NASA al weten dat de crash een grotere impact had dan verwacht.

DART (Double Asteroid Redirection Test) werd in november vorig jaar gelanceerd. De ruimtesonde, die ongeveer net zo groot is als een golfkarretje, kwam op 26 september aan op zijn eindbestemming: de maan van planetoïde Dimorphos.

De sonde is met een snelheid van ruim 22.500 kilometer per uur op de maan van de planetoïde gebotst. Het doel was om hem uit zijn baan te duwen. Dat is gelukt: kort na de inslag was de omloopbaan van de maan al met 33 minuten vertraagd.

De missie moet duidelijk maken of het mogelijk is een ruimterots van koers te laten veranderen. Daarmee kan mogelijk een ramp worden voorkomen als een ruimterots ooit recht op de aarde afkomt.

In 2024 wordt een nieuw ruimtevaartuig gelanceerd. Dat gaat de gevolgen van de inslag in kaart brengen. Het ruimtevaartuig moet in 2026 bij Dimorphos zijn.

