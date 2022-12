Marslander InSight verstuurt allerlaatste foto naar de aarde en valt uit

Vermoedelijk is de Marslander InSight definitief uitgevallen, heeft ruimtevaartorganisatie NASA maandag bekendgemaakt. Het ruimtevaartuig heeft op 11 december de laatste foto van Mars verstuurd.

Op Twitter schrijft NASA namens de lander: "Mijn energieniveau is erg laag, dus dit kan de laatste foto zijn die ik kan verzenden. Maar maak je over mij geen zorgen: mijn tijd hier is zowel productief als sereen geweest. Als ik met mijn missieteam kan blijven praten, zal ik dat doen. Maar ik zal me binnenkort afmelden. Bedankt dat je bij me bent gebleven."