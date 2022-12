Elon Musk nog niet vertrokken als directeur bij Twitter

De nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk zit nog steeds op zijn post als directeur van het sociale netwerk. Maandag stemde miljoenen Twitter-gebruikers voor zijn vertrek. De miljardair hint er nu op dat stemrondes voor beleidswijzigingen voortaan voorbehouden zullen zij aan betalende Twitter Blue-abonnees.

Kort nadat Musk zijn poll op Twitter plaatste, waarin hij gebruikers over zijn rol als directeur liet stemmen, zei hij nog: "Wees voorzichtig met wat je wenst, want je zou het kunnen krijgen". Daarmee leek de miljardair de uitkomst van de stemronde te gaan volgen.

In de uren nadat Musk met ruim 57 procent van de 17,5 miljoen stemmen was weggestemd, is het stil geworden op zijnTwitter-account. Het stilzwijgen werd uiteindelijk verbroken toen hij met "Interessant" reageerde op meerdere suggesties dat de resultaten van de poll vertekend waren door nepaccounts.

In antwoord op de suggestie van een andere gebruiker dat "Twitter Blue-abonnees de enigen zouden moeten zijn die kunnen stemmen voor beleidswijzigingen", zei Musk: "Goed punt. Twitter zal daar verandering in brengen."

Veel kritiek op Musk

Sinds Musks overname van Twitter voor 44 miljard dollar krijgt hij veel kritiek. Zo schorste hij vrijdag journalisten die voor onder meer CNN en The New York Times werken. Volgens Musk brengen de journalisten zijn gezin in gevaar als ze - soms indirect - over de locatie van zijn vliegtuig berichten.

De Twitter-topman herstelde de accounts, nadat hij ook daarover een peiling had gehouden. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.

Zelfs VN-chef António Guterres is bezorgd

De schorsingen kwamen Twitter op felle kritiek te staan. Zo zei VN-chef António Guterres "zeer verontrust" te zijn. Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van "een bedreiging voor de democratie". En ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.

Bovendien mochten Twitter-gebruikers zaterdag niet meer linken naar hun profielen op andere socialemediaplatforms, zoals Mastodon, Facebook en Instagram. Dat verbod werd na veel kritiek 24 uur later ook weer ingetrokken.

