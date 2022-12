YouTube verwijdert account van grootste pornosite Pornhub

Het YouTube-account werd in 2014 aangemaakt en had bijna 900.000 abonnees. Wie de pagina nu probeert te bezoeken, krijgt een foutmelding.



Volgens een woordvoerder van YouTube heeft Pornhub onder meer het beleid van het videoplatform geschonden door te linken naar externe websites. Daarop staat inhoud die op YouTube zelf niet is toegestaan. "Na beoordeling hebben we het kanaal van Pornhub verwijderd vanwege het schenden van onze communityrichtlijnen", laat de zegspersoon weten.