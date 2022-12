Samsung gaat in beroep tegen concurrentieboete van 40 miljoen euro

Samsung stapt naar de rechter vanwege een boete van 40 miljoen euro. Het elektronicabedrijf kreeg die straf voor het beïnvloeden van de televisieprijzen bij zeven winkels. Het concern heeft al bezwaar aangetekend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar dat is afgewezen.

"Het op deze wijze afstemmen van het prijsgedrag van winkeliers is een verboden concurrentieverstorende praktijk", zegt de ACM. "Het gedrag van Samsung had tot doel de concurrentie te beperken."

Samsung stelde in zijn bezwaarschrift onder meer dat het onjuist is dat het bedrijf de verkoopprijzen continu in de gaten heeft gehouden. De ACM heeft het bezwaar afgewezen. Samsung stapt naar de rechter om in beroep te gaan tegen de opgelegde boete, heeft een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl laten weten.