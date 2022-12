Google Lens maakt medische krabbel van arts leesbaar

Google werkt aan een functie voor zijn Lens-software om het onleesbare handschrift van huisartsen te ontcijferen. Met de functie wordt het mogelijk om hanenpoten om te zetten in leesbare tekst. Dat heeft het techbedrijf maandag bekendgemaakt op een congres in India, meldt TechCrunch

Toch is het interessant om te weten wat de dokter heeft voorgeschreven. Daarom komt Google met een nieuwe functie in de Google Lens-app. Als je de camera van een telefoon op krabbels van de huisarts richt, kan de app het handschrift ontcijferen. Daarvoor vergelijkt de app het recept met een uitgebreide database met medicijnen.

In Nederland komen handgeschreven doktersrecepten bijna niet meer voor. Het gaat hier meestal via de computer. Alleen in noodgevallen grijpt een arts nog naar pen en papier. In veel andere landen, zoals India, zijn geschreven recepten nog wel gangbaar.