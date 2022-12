Google Lens maakt handschrift van je huisarts leesbaar

Delen via E-mail

Google werkt aan een functie voor zijn Lens-software om het onleesbare handschrift van de huisarts te ontrafelen. Dat heeft het techbedrijf maandag bekendgemaakt op een congres in India, meldt The New York Times . Met de functie wordt het mogelijk om hanenpoten om te zetten naar leesbare tekst.