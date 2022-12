Weer een poll van Elon Musk: 'Moet ik aftreden als hoofd van Twitter?'

Elon Musk heeft zondagavond weer een poll geplaatst op Twitter. Dit keer stelt hij de vraag of hij moet aftreden als baas van Twitter. De eigenaar van het sociale media platform neemt wel vaker grote beslissingen op basis van zijn polls. Ruim een uur later schreef Musk op Twitter: "Zoals het gezegde gaat, pas op met wat je wenst, je kan het zomaar krijgen".

In zijn tweet belooft Musk dat hij zich zal houden aan het resultaat van de poll. Bij eerdere stellingen deed hij dat ook. Zo verkocht Musk in november 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) aan aandelen in zijn bedrijf Tesla nadat hij zijn volgers had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. De meerderheid (57,9 procent) stemde voor.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Sinds Musk eerder dit jaar Twitter kocht voor 44 miljard dollar krijgt hij veel kritiek. Zo schorste hij recent verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Musk stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven. Hij herstelde de accounts nadat hij ook daarover een Twitter-poll had gepubliceerd. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.