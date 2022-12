Elon Musk dreigt door poll te moeten aftreden als topman van Twitter

Elon Musk dreigt vanwege een door hemzelf opgezette poll te moeten aftreden als Twitter-topman. Musk vroeg zijn volgers of hij moet opstappen als baas van het socialemediabedrijf. Na ruim dertien miljoen reacties en met nog zo'n vier uur te gaan, heeft 56,6 procent van de stemmers ja gezegd.

Tot nu toe vindt een meerderheid van de stemmers dat hij moet aftreden. De poll over het aanblijven van Musk als hoofd van Twitter kwam om 0.20 uur online en loopt na twaalf uur af. In het eerste kwartier brachten al een miljoen Twitter-gebruikers hun stem uit.

In zijn tweet belooft Musk zich te houden aan de uitslag van de poll. Bij eerdere stellingen deed hij dat ook. Zo verkocht hij in november 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) aan aandelen in zijn bedrijf Tesla, nadat hij zijn volgers had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. De meerderheid (57,9 procent) stemde voor.

In antwoord op een tweet van een volger schreef Musk dat er nog "geen opvolger" voor hem klaarstaat voor het geval de uitslag in zijn nadeel uitvalt.

Steeds meer kritiek op Musk

Sinds Musks overname van Twitter voor 44 miljard dollar krijgt hij veel kritiek. Zo schorste hij recent journalisten die voor onder meer CNN en The New York Times werken. Volgens Musk brengen de journalisten zijn gezin in gevaar als ze - soms indirect - over de locatie van zijn vliegtuig berichten.

De Twitter-topman herstelde de accounts, nadat hij ook daarover een peiling had gehouden. Daarin vroeg hij gebruikers of hij de schorsing per direct of pas op een later moment moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos voor het eerste.

De schorsingen kwamen Twitter op felle kritiek te staan. Zo zei VN-chef António Guterres "zeer verontrust" te zijn. Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van "een bedreiging voor de democratie". En ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.

Bovendien werd zondag bekend dat Twitter-gebruikers niet langer mogen linken naar hun profielen op andere socialemediaplatforms, zoals Mastodon, Facebook en Instagram. Ook een verwijzing die geen link bevat, is voortaan verboden.

