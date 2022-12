Musk volgt poll en heft blokkade op van twitteraccounts journalisten

Delen via E-mail

Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat de door hem geschorste accounts van journalisten worden hersteld. Hij zei dat na een uitkomst van een poll waarin Twitter vroeg of de blokkade moest worden opgeheven. Eerder gebruikte hij ook al een poll om te vragen of Donald Trump weer op Twitter moest worden toegelaten.

"Jullie hebben gesproken", schrijft de eigenaar van het platform op zijn eigen account. Hij vroeg twitteraars of de schorsing nu of pas later opgeheven moest worden. Een meerderheid koos voor dat eerste.