Nieuwe satelliet gaat al het water op aarde in kaart brengen

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdag een grote onderzoekssatelliet in een baan om de aarde geschoten. Wetenschappers gaan de kunstmaan gebruiken om onderzoek te doen naar onder andere droogtes, overstromingen en kusterosie door klimaatverandering.

De satelliet heeft de naam SWOT (Surface Water and Ocean Topography) gekregen en is ontwikkeld door de Amerikaanse en Franse ruimtevaartorganisaties NASA en CNES. Canada en het Verenigd Koninkrijk ondersteunen het project financieel.

De kunstmaan, met de afmeting van een flinke auto, zal de waterstand op meer dan 90 procent van het aardoppervlak gaan meten. Daardoor kunnen wetenschappers de stromingen van het water gaan volgen. Met die kennis kunnen bijvoorbeeld risicogebieden aangewezen worden die gevoelig zijn voor overstromingen of extreme droogte.

Wetenschappers verwachten dat de satelliet ook de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt kan onthullen. De stijgende zeespiegel zorgt ervoor dat kustlijnen verschuiven en er in steeds meer gebieden overstromingsrisico's ontstaan.

De SWOT-satelliet draait op een hoogte van 890 kilometer rond de aarde. Door die grote hoogte heeft het apparaat een goed zicht op de aarde. SWOT heeft drie weken nodig om nagenoeg al het water op aarde in kaart te brengen.

Door dat proces regelmatig te herhalen, worden bijvoorbeeld stromingen in het water zichtbaar. De onderzoeksmissie zal naar verwachting drie jaar duren.

