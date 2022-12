Vijftig jaar geleden kwamen de laatste mensen terug van de maan

Vandaag precies vijftig jaar geleden zijn de deelnemers aan de laatste Apollo-missie naar de maan weer op aarde geland. Astronauten Eugene Cernan en Harrison Schmitt zijn vijf decennia later nog altijd de allerlaatste mensen die voet op de maan hebben gezet.

We staan nu aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de ruimtevaartgeschiedenis. Op 11 december van dit jaar - precies vijftig jaar na de laatste Apollo-missie - is het onbemande Orion-ruimtevaartuig in de Stille Oceaan geland. Orion had er een ruimtereis van 26 dagen naar de maan op zitten. Dat was de eerste missie in het nieuwe Artemis-ruimtevaartprogramma.