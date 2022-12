T-Mobile stopt na jarenlange strijd met aanbieden van Datavrije Muziek

Onbeperkt gratis muziek luisteren kan binnenkort niet meer bij T-Mobile. De provider stopt op 31 maart 2023 definitief met het aanbieden van Datavrije Muziek. Dat is de provider overeengekomen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Datavrije Muziek is een zogenaamde zerorating-dienst. Daarmee kunnen T-Mobile-klanten onbeperkt muziek streamen via hun mobiele internetverbinding. Het dataverkeer dat bijvoorbeeld Spotify verbruikt, wordt niet van de databundel afgetrokken.

Datavrije Muziek werd in 2016 door T-Mobile geïntroduceerd. De ACM probeerde daar toen al een stokje voor te steken omdat het in Nederland niet zou mogen, maar oordeelde in 2017 dat het volgens de Europese wetgeving wel was toegestaan.