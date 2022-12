Twitter blokkeert zonder uitleg accounts van prominente journalisten

Een aantal vooraanstaande journalisten van onder andere The New York Times, CNN en The Washington Post zijn zonder enige waarschuwing of uitleg geblokkeerd op Twitter. De verslaggevers hebben zich de afgelopen dagen kritisch uitgelaten over de blokkade van een Twitter-account dat het privévliegtuig van Elon Musk volgde.

Het is niet duidelijk of de Twitteraccounts van de journalisten zijn geblokkeerd in opdracht van de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk. Het is ook mogelijk dat de accounts geautomatiseerd zijn opgeschort, bijvoorbeeld omdat ze naar het afgesloten Twitter-account @elonjet verwezen.

Twitter heeft zelf nog niet gereageerd op de schorsingen. Een tweet van Musk van afgelopen nacht is mogelijk een indirecte reactie. Daarin stelde hij: "Het is prima om de hele dag kritiek op mij te uiten, maar mijn familie in gevaar brengen door realtime hun locatie te delen, is dat niet."

Een woordvoerder van The New York Times noemde de schorsingen "twijfelachtig en ongelukkig", meldt de BBC. Volgens de zegsman heeft Twitter niet uitgelegd waarom het account van verslaggever Ryan Mac is opgeheven. Een woordvoerder van CNN noemt de stap van Twitter "zorgwekkend maar niet verrassend".

Twitter blokkeerde woensdag het account waarmee Sweeney vluchtinformatie van het privéjet van Musk deelde. Ook het persoonlijke account van de tiener is opgeschort. Musk probeerde het Twitter-account @elonjet al sinds vorig jaar november offline te krijgen.

Musk bood geld om te stoppen met het volgen van zijn vliegtuig

In januari verzocht de miljardair Sweeney persoonlijk om het account te sluiten in ruil voor 5.000 dollar (bijna 4.700 euro). Volgens Musk kon het account beveiligingsrisico's veroorzaken. Sweeney weigerde het aanbod. Hij wilde liever 50.000 dollar voor zijn studie of een Tesla.

Twitter schorste overigens niet alleen de accounts van een aantal journalisten. Ook het Twitter-profiel van Twitter-alternatief Mastadon is opgeschort. Dat sociale netwerk is afgelopen weken flink gegroeid door overstappende Twitter-gebruikers.

