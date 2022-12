Microsoft laat bedrijven en overheden data opslaan in Europa

Microsoft geeft Europese bedrijven en overheden vanaf volgend jaar de mogelijkheid om hun data alleen op te slaan op servers in Europa, heeft het bedrijf donderdag aangekondigd. Nu gebeurt dat vaak op andere plekken, zoals in de Verenigde Staten.

Steeds meer mensen maken gebruik van de cloud. Veel data staan niet meer op computers zelf, maar worden opgeslagen op servers van techbedrijven. Die staan vaak buiten Europa, bijvoorbeeld in de VS.

In dat land bestaat geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. In de Europese Unie is dat wel het geval. Alle lidstaten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Microsoft zegt zijn beleid aan te passen omdat het voor Europese bedrijven en overheden vaak onduidelijk is waar hun data worden opgeslagen. Ook is vaak niet helder of dat volgens de Europese wet gebeurt.

Microsoft past het beleid op 1 januari aan. Het geldt dan vooralsnog alleen voor de diensten Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform en Azure.

