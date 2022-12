Meer dan acht op de tien Nederlanders hebben slimme apparaten in huis

Meer dan acht op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder hebben thuis een of meerdere slimme apparaten, meldt het CBS vrijdag. Vooral smart-tv's en slimme meters voor water, gas en elektriciteit zijn populair.

Apparaten zoals speakers, verlichting en koelkasten kunnen verbonden zijn met het internet. Deze producten versturen en ontvangen online gegevens. 83 procent van de ondervraagden gaf aan dit jaar een of meerdere slimme apparaten in huis te hebben.

Van die mensen had 60 procent een smart-tv. Daarnaast is 55 procent in het bezit van een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter die je op afstand of via een app kunt aflezen. Bijna vier op de tien Nederlanders maken gebruik van een virtuele assistent zoals Siri of Google Home.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebruik van slimme huishoudelijke apparaten de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld is. In 2020 had 6 procent van de Nederlanders zo'n product in huis, nu is dat 15 procent.

Slimme apparaten zorgen ook voor problemen. Zo heeft ruim een op de vijf problemen ervaren bij het installeren, instellen of het koppelen van de producten. Een kleine groep mensen (5 procent) had te maken met beveiligings- of privacyproblemen door een hack of doordat gegevens zonder toestemming zijn gedeeld.

